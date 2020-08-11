Серьезный пожар разгорелся в курортном поселке на юге Одесской области

ЧП произошло около полуночи в селе Приморское Килийского района. Сначала о нем сообщали пользователи в соцсетях, где размещали кадры с пожара, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, огонь вспыхнул в баре в самом центре села. Его локализовать не удалось и пожар перекинулся на территорию рынка.

Позже в ГСЧС прокомментировали инцидент.

Пожарные службы, прибывшие на место увидели, что горит уже два торговых павильона и кафе.

Огонь локализовали в 00:33, ликвидировали в 00:55. Площадь возгорания составила 220 квадратных метров.

Огонь уничтожил два ларька с сувенирами и повредил помещение кафе «Чайка». Все три заведения находились под одной крышей.

Отмечается, что пожарным удалось спасти три соседних павильона и кафе «Лагуна».

На месте ЧП работали девять сотрудников ГСЧС и три машины спецтранспорта, один доброволец и машина от местной пожарной команды «Приморское». К счастью, пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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В пресс-службе областного ГСЧС проинформировали, что в воскресенье, 9 августа, около шести вечера спасателям поступил сигнал, что по адресу Левитана, 73 произошло возгорание в квартире на седьмом этаже.

Во время тушения огня спасатели провели эвакуацию. Они вывели из дома десять жильцов, в том числе троих детей. Одну девушку спасли при помощи пожарной лестницы.

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