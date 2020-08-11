Приятная новость ожидает жителей Одессы в августе месяце

У них появится возможность отдыхать три дня подряд с 22 по 24 августа.

Дополнительный выходной одесситы, как и все украинцы, получат в честь Дня независимости Украины.

В понедельник, 24 августа этот день является праздничным и нерабочим, поэтому украинцы получат дополнительный день отдыха.

Таким образом августе в Украине будет 11 выходных.

Ранее мы писали, что в этом году, несмотря на карантин, мэрия Одессы решила раскошелиться и с размахом отметить день города.

На празднование, которое состоится 2 сентября, из городского бюджета планируют выделить 4,1 миллиона гривен.

Организация проведения гала-концерта обойдется в 3 млн 600 тыс. гривен. Почти 200 тыс. гривен потратят на установку сцены, еще 140 тыс. гривен на звуковое оборудование и 160 тыс. гривен на видеооборудование.

Концерт начнется в 19.00 на Потемкинской лестнице 2 сентября.

Для мероприятия будет установлена VIP-трибуна на 1000 мест для почетных гостей, а обычные одесситы будут наблюдать за концертом с лестницы.

Зрителям покажут мини-фильм и 10 коротких роликов про Одессу и последние достижения в сфере городского хозяйства и инфраструктуры.

На концерте выступят Валентин Куба и группа «Мамины дети», Феликс Шиндер и группа «Деньги вперед», певица Jerry Heil, группа MOZGI и певец Макс Барских.

Завершится мероприятие в 22:00.

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