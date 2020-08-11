В Одессе около скандально известного строительства образовались зловонные озера, вода из которых стекает прямо в море

Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Фейсбук одесский эколог Владислав Балинский, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть – доскролльте до конца)

В частности, на 14 станции Большого Фонтана под склонами, на территории стройки ЖК "Ля Мер", экоактивисты обнаружили два ямы в земле, наполненные грязной водой, издающей неприятный запах. Затем эта вода мимо примитивного туалета стекает через водоотводный желоб, вместе с почвенными водами – в сторону пляжа.

«Вы удивлены что у детей после посещения одесских пляжей возникают стаматиты, конъюнктивиты и кишечные инфекции неустановленной этиологии? Не удивляйтесь, когда большое строительство происходит в пределах прибрежной защитной полосы, такое случается. Представьте себе какая антисанитария будет здесь после сдачи и заселения этих огромных жилых комплексов, – написал Балинский.

Одесситы под видео оставляют свои гневные комментарии.

«Спасибо Труханову! Дела его видны в городе невооружённым глазом! Есть чем гордиться на трассе Здоровья! Какие велодорожки - тут застройка по всему периметру! Позор Труханову и всей его команде! Ребята, пора на выход!!! Достали!!!»,

«В точку!!! Когда уже люди начнут думать головой??? А санстанция говорит, что все в норме! Кому верить?))), - пишут в сети.

Ви здивовані що у діток після відвідування одеських пляжів виникають стаматіти, кон'юнктивіти і кишкові інфекції нез'ясованої етиології? Не дивуйтеся, коли велике будівництво здійснюється в межах прибережної захисної смуги, таке трапляється. Уявіть собі яка антисанітарія буде тут після здачі і заселення цих величезних житлових комплексів. Державна екологічна інспекція в Одеській області Зелений лист, ГО Gepostet von Balinskyy Vladislav am Dienstag, 11. August 2020

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