В супермаркете Одессы завязалась драка после просьбы надеть маску
Видео разместили очевидцы в местном телеграм-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте до конца)
По их словам, конфликт разгорелся в продуктовом магазине торговой сети «Таврия В», на улице Средней, 24.
Один мужчина зашел в помещение без маски, а другой сделал ему замечание, в результате чего словесная перепалка переросла в драку.
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Ранее мы сообщали, в одесском регионе фиксируют новые очаги заражения китайским вирусом.
Так, стало известно, что в одесской филармонии шестеро сотрудников получили положительные результаты теста на COVID-19.
По предварительным данным, среди инфицированных — директор филармонии Галина Зицер. Кроме того, диагноз подтвердился у дирижера и пяти музыкантов оркестра.
На данный момент филармония закрыта, там проводят санитарную обработку. Все сотрудники заведения находятся на карантине.
Еще одна вспышка китайской болячки зафиксирована в доме ребенка в городе Белгород-Днестровском, что под Одессой.
Там положительные результаты ПЦР-тестов получили пятеро детей.
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Как сообщала Politeka, новую инфекцию подозревают на Одесчине, приняты срочные меры: хуже китайского вируса
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