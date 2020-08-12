Один другому сделал замечание и понеслось....

В супермаркете Одессы завязалась драка после просьбы надеть маску

Видео разместили очевидцы в местном телеграм-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте до конца)

По их словам, конфликт разгорелся в продуктовом магазине торговой сети «Таврия В», на улице Средней, 24.

Один мужчина зашел в помещение без маски, а другой сделал ему замечание, в результате чего словесная перепалка переросла в драку.

Ранее мы сообщали, в одесском регионе фиксируют новые очаги заражения китайским вирусом.

Так, стало известно, что в одесской филармонии шестеро сотрудников получили положительные результаты теста на COVID-19.

По предварительным данным, среди инфицированных — директор филармонии Галина Зицер. Кроме того, диагноз подтвердился у дирижера и пяти музыкантов оркестра.

На данный момент филармония закрыта, там проводят санитарную обработку. Все сотрудники заведения находятся на карантине.

Еще одна вспышка китайской болячки зафиксирована в доме ребенка в городе Белгород-Днестровском, что под Одессой.

Там положительные результаты ПЦР-тестов получили пятеро детей.

Махач из-за маски Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 12. August 2020

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Как сообщала Politeka, новую инфекцию подозревают на Одесчине, приняты срочные меры: хуже китайского вируса

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