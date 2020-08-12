В Одессе и области полиция продолжает штрафовать за нарушение карантинных ограничений

В этот раз пострадали продавец с продовольственного рынка в Одессе и мать-одиночка, работающая в кафе в Одесской области, передает Politeka.net

Суд признал их виновными в нарушении карантина. Об этом стало известно из судебного реестра.

В частности, 22 июня, полицейские составили протокол на мужчину, который продавал овощи на рынке «Черемушки». Продавец проигнорировал карантинные запреты и не имел при себе защитной маски. В постановлении суда отмечается, что сам мужчина на заседание, которое состоялось 4 августа, не явился, однако полицейские подтвердили его вину фотоснимком с места. На него был наложен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Еще один случил зафиксирован в Доброславе Лиманском районе Одесской области. Там похожий протокол составили на мать-одиночку, которая работает продавцом в кафе-баре.

По данным правоохранителей, 1 июля женщина находилась на своем рабочем месте без очков и защитных перчаток.

В суде женщина объяснила, что в тот момент в кафе не было никаких посетителей. Она была в защитной маске, а также на ней была одна перчатка, поскольку другая порвалась, и она не успела ее заменить. Очки женщина на некоторое время сняла, потому что в помещении было очень жарко, и они запотевали. В это время в кафе-баре зашел полицейский.

Судья учел ее раскаяние и то, что она является матерью-одиночкой, которая самостоятельно воспитывает и содержит двух детей и ограничился устным замечанием.

Отметим, что по состоянию на утро 12 августа, в Одесском регионе выявлено 94 новых случая заболеваемости. Всего с начала пандемии заболело 4458 человек, из них 73 умерли и 1463 выздоровели, болеют на данный момент 2922.

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