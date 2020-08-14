В Одессе в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи
Авария случилась, в пятницу днем, 14 августа, возле Пересыпского моста. Соответствующее видео обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net
В пресс-службе патрульной полиции Одесской области сообщили, что скорая с включенными маячками и звуковым сигналом ехала по улице Черноморского казачества в областную больницу в Суворовском районе. По дороге произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП есть пострадавший, это санитар. Травмированного госпитализировали.
На видео видно, что сильно пострадала передняя часть - оторвало бампер, капот и разбилось лобовое стекло. На месте работает полиция, которая установит окончательную причину аварии.
Помолодевшая Валюха из «Сватов» отгуляла свадьбу, фото семьи взорвало сеть: «Люблю вас всех»
38-летняя Вера Брежнева решилась на откровение о ребенке от Меладзе: "Больше, чем..."
В "Квартал 95" обсуждают потерю, Евгений Кошевой раскрыл подробности: "У Валерия Жидкова..."
Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!"
Ранее мы писали, автобусы с людьми не доехали до своего пункта назначения.
Авария случилась возле села Кошары Лиманского района в четверг, 13 августа.
Водитель рейсового автобуса «Херсон-Щецин», который направлялся в сторону Одессы, совершил столкновение с автокраном «МАЗ», который двигался впереди него
В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров и сам водитель автобуса. Людей с телесными повреждениями после осмотра врачей госпитализировали.
Менее повезло пассажирам двух других автобусов на трассе Одесса-Киев.
Там произошло столкновение двух рейсовых автобусов Киев-Одесса и Кошице (Словакия)-Одесса. Страшная авария произошла среди ночи в районе села Великие Трояны Кировоградской области.
В результате ДТП два человека погибли, 12 пассажиров доставлены в больницу с различными травмами.
Напомним, в Одессе авто полиции превратили в груду металла, есть пострадавшие: видео с места ЧП
Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют
Также Politeka писала, что известный активист после стрельбы угодил в ДТП, фото: "столкнулся лоб в лоб"