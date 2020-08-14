В Одессе в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи

Авария случилась, в пятницу днем, 14 августа, возле Пересыпского моста. Соответствующее видео обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net

В пресс-службе патрульной полиции Одесской области сообщили, что скорая с включенными маячками и звуковым сигналом ехала по улице Черноморского казачества в областную больницу в Суворовском районе. По дороге произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП есть пострадавший, это санитар. Травмированного госпитализировали.

На видео видно, что сильно пострадала передняя часть - оторвало бампер, капот и разбилось лобовое стекло. На месте работает полиция, которая установит окончательную причину аварии.

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Авария случилась возле села Кошары Лиманского района в четверг, 13 августа.

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В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров и сам водитель автобуса. Людей с телесными повреждениями после осмотра врачей госпитализировали.

Менее повезло пассажирам двух других автобусов на трассе Одесса-Киев.

Там произошло столкновение двух рейсовых автобусов Киев-Одесса и Кошице (Словакия)-Одесса. Страшная авария произошла среди ночи в районе села Великие Трояны Кировоградской области.

В результате ДТП два человека погибли, 12 пассажиров доставлены в больницу с различными травмами.

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