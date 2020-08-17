Новый протест вспыхнул в Одессе, в результате чего было перекрыто движение по одной из улиц

На этот раз митинговали жители жилого комплекса «Осторова» на поселке Котовского, пишет Думская . (Чтобы просмотреть видео- доскролльте страницу до конца).

Дело в том, что 400 квартир оказались обесточенными в результате недавнего пожара.

Кроме того, в ЖК «Острова» насосы электрические, поэтому помимо света, у людей пропала и вода.

"Дома превратились в коробки, в них невозможно жить", – возмущаются митингующие.

На акцию протеста собрались около сотни людей. Они перекрыли улицу Марсельскую, ходят по пешеходному переходу и блокируют движение автотранспорта.

В руках одного митингующего замечен плакат с надписью: «Одесса в огне».

Жильцы винят в происходящем застройщика – компанию KONA, которая сдала жилкомплекс с многочисленными нарушениями, – и требуют провести независимую экспертизу зданий и определить причины пожара.

Стоит отметить, что ЖК «Острова» до сих пор питается от временной линии, которую протянули пару лет назад, после того как рабочие во время ремонта тепловой магистрали повредили подземную линию электроснабжения.

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