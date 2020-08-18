Аварийное состояние Ивановского моста в Одессе показали в сети

Соответствующее видео и фотографии разместил местный житель Кирилл Бондаренко у себя на странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

Этот мост расположен между улицей Мельницкой и Овидиопольской дорогой. Именно через него проходит маршрут в международный аэропорт «Одесса».

Мужчина обратил внимание, что бетонные опоры имеют множество трещин и сколов бетона. Их внешний вид говорит о гораздо меньшей несущей прочности моста, чем было раньше.

Кроме того, одессит показал, как одной рукой можно отломать куски бетона, которые уже не держатся.

А на самом мосту множество дыр между ограждением и полотном моста.

В настоящее время сооружение, ни разу капитально не ремонтировавшееся, находится в аварийном состоянии.

Одессит также обратил внимание на пешеходную зону, по которой опасно ходить людям.

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Речь идет о побережье в Черноморке.

Дело в том, что несколько лет назад в этом месте случился оползень, в результате чего сильно пострадала инфраструктура пляжа, а здания начали буквально трещать по швам и сыпаться.

В результате местные власти признали пляж аварийным и вроде бы как, его закрыли, повесив соответствующую табличку на заборе.

Несмотря на угрозу, некоторым отдыхающим это не мешает, и они приходят на пляж, чтобы позагорать и поплавать в море.

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