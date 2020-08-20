Стало известно о смерти известного криминального авторитета из Одессы по прозвищу Лота Гули

Главу ОПГ, азербайджанца Надира Салифова, более известного в преступном мире, как Лота Гули расстреляли в турецком курортном городе Анталья. Об этом сообщает издание haqqin.az tgrthaber.com

Убийца всадил четыре пули в голову вора в законе во время ужина в ресторане. Уже известно его имя. Это представитель другой преступной группировки по прозвищу «Хан». С места происшествия преступник скрылся, однако его задержали по горячим следам сотрудники турецкой полиции.

Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался от ран. Известно, что Надир Салифов жил в Одессе, а позже стал скрывался от украинского правосудия.

Ранее мы сообщали, что полицейский с товарищем угнали чужой автомобиль в Одессе.

Инцидент произошел еще в февраля месяце этого года на улице Косвенной.

Полицейский с товарищем сняли с чужого автомобиля марки BMW номера, заменили их на другие, потом вызвали эвакуатор и на нем перевезли краденную машину к приятелю домой в Беляевский район.

Во время транспортировки водитель эвакуатора просто не догадывался, что сотрудник полиции крадет транспортное средство.

Сейчас полицейскому избирают меру пресечения, также решается вопрос об отстранении мужчины от должности. Если вину инспектора докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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