В сети появилось видео, на котором разоблачили улчиного попрошайку колясочника в центре Одессы

Видеоролик о волшебном исцелении мужчины, который до этого сидел в коляске и просил милостыню на дороге, сняли очевидцы и выложили в телеграм-канал "Х_Одесса", передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Его заметили на улице Базарной.

На видео видно, как так называемый «инвалид", ходит по улице, нецензурно выражается и требует, чтобы ему вернули, какие-то деньги.

«Чудесное исцеление попрошайки колясочника на Базарной», - говорится в подписи к видео.

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Инцидент имел место в одесском гипермаркете на улице Киевское шоссе.

Женщина подменила цены на детских товарах и пыталась оплатить на кассе дешевый товар. Сумма ущерба составила 1100 гривен. О краже сообщила продавщица и вызвала охрану магазина.

34-летнюю злоумышленницу задержали и передали в руки полиции. По данному факту заведено уголовное дело и сейчас полиция проверяет причастность мошенницы к подобного рода преступлениям.

чудесное исцеление попрошайки колясочника Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 21. August 2020

Напомним, ноу-хау властей обернулось транспортным коллапсом в Одессе, видео: где не проехать.

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