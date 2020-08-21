В сети появилось видео, на котором разоблачили улчиного попрошайку колясочника в центре Одессы
Видеоролик о волшебном исцелении мужчины, который до этого сидел в коляске и просил милостыню на дороге, сняли очевидцы и выложили в телеграм-канал "Х_Одесса", передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Его заметили на улице Базарной.
На видео видно, как так называемый «инвалид", ходит по улице, нецензурно выражается и требует, чтобы ему вернули, какие-то деньги.
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«Чудесное исцеление попрошайки колясочника на Базарной», - говорится в подписи к видео.
Ранее мы сообщали, в Одесе разоблачили аферистку, которая придумала хитрую махинацию с товарами в супермаркетах
Инцидент имел место в одесском гипермаркете на улице Киевское шоссе.
Женщина подменила цены на детских товарах и пыталась оплатить на кассе дешевый товар. Сумма ущерба составила 1100 гривен. О краже сообщила продавщица и вызвала охрану магазина.
34-летнюю злоумышленницу задержали и передали в руки полиции. По данному факту заведено уголовное дело и сейчас полиция проверяет причастность мошенницы к подобного рода преступлениям.
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