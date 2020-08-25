На минувших выходных многолюдные вечеринки прошли почти во всех ночных клубах Одессы, несмотря на быстрорастущую заболеваемость китайским вирусом

К примеру, 22 августа Одесская область установила антирекорд по числу новых больных, передает Politeka.net

Только за сутки в регионе констатировано 210 случаев заражения и теперь область вышла на второе место по скорости распространения.

Но это не останавливает любителей развлечений в Одессе, они как и прежде штурмуют ночные клубы и, конечно же, карантинные правила никто не соблюдает.

Telegram-канал “Пульс Украины” опубликовало видео, где в клубе “Ибица” танцуют и развлекаются без масок масса отдыхающих под песни популярного российского исполнителя Артура Пирожкова, который давал концерт на выходных.

Пользователи в соцсетях с гневом комментируют увиденное.

"Создается впечатление, для всех этих людей пандемия — пустой звук",

"Скоро все эти люди будут в инфекционке", - пишут они.

Ранее мы сообщали, что вторая волна эпидемии китайского вируса привела к тому, что в Одесской области расширили список опорных больниц для инфицированных.

В частности, в список больниц, где будут принимать пациентов, заболевших коронавирусом, пополнили Арцизская центральная районная больница, Белгород-Днестровская центральная райбольница, Раздельнянская райбольница, а также Одесская горбольница №5 и 3-я детская больниц.

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