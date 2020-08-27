В одном из районов Одессы – на Слободке произошла перестрелка между местными жителями

Происшествие случилось рано утром 27 августа на улице Бадаева, 60. Об этом сообщают очевидцы в местных телеграм-каналах, обнародовав фотоснимок одно из раненных соседей, передает Politeka.net

Свидетели инцидента утверждают, что одному мужчине и ребенку прострелили ногу после ссоры, которая разгорелась из-за громкой музыки.

По сведениям очевидцев, на месте нашли нож и магазин от травматического пистолета.

В полиции также отреагировали на конфликт, отметив, что в сейчас следственно-оперативная группа выясняет ее обстоятельства и решает квалификацию правонарушения.

До этого мы сообщали, что немало шума наделал инцидент, который произошел с подростками в центре Одессы.

Так, 26 августа в Стамбульском парке на компанию несовершеннолетних, которые отмечали день рождения, набросилась банда в черных одеждах.

Они распылили им в лицо слезоточивый газ и облили их зеленкой. Молодчики также разбили гитару, после чего скрылись с места инцидента.

Жертвами нападавших оказались подростки, 17-летний парень и семь девушек 15, 16 и 17 лет. Неравнодушные ребята, которые отдыхали в том же парке, попытались догнать обидчиков, но им не удалось.

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