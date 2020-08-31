В Одесской области не все школы откроются 1 сентября
Дело всё в том, что ситуация с китайской инфекцией в регионе с каждым днем ухудшается, больных становиться все больше. В настоящее время стало известно, что в городе Черноморске, что вблизи Одессы, общеобразовательную школу №4 закрыли на самоизоляцию. Причиной стало обнаружение у двух сотрудников школы положительных результатов наCOVID-19, сообщают местные
В связи с этим ученики с 1 сентября начнут учебный процесс дистанционно. Ориентировочно это продлиться до 6 сентября.
Отмечается, что руководство школы доведёт до сведения родителей о дальнейших действиях.
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Ранее мы сообщали, что жителям Одессы пригрозили наказанием за травлю инфицированных китайской инфекцией.
Об этом предупредила директор одесского департамента образования Елена Буйневич.
Она заявила, что будет лично заявлять в полицию в случае травли семьи, где дети заболели вирусной инфекцией, или за высказывания недовольства самоизоляцией из-за болезни учителя.
Такие же меры, по словам Буйневич, она будет предпринимать и по отношению родителей, которые сознательно отправили заболевшего ребенка в учебное заведение, сбив ему температуру.
Она напомнила, что за сознательное распространение инфекции предусмотрена ответственность по Закону.
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