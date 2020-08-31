Одесский депутат трухановской партии «Доверяй делам» Левон Никогосян решил начать свою избирательную кампанию с раздачи медицинских масок
Как сообщает местное издание «
Дмитрий Шпинарев опубликовал на своей странице в Facebook фотографию «набора агитатора».
«Такое впечатление, что в этом году кандидаты смогут сэкономить. Маски дешевле гречки», - прокомментировал Шпинарев.
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Напомним, в самом начале эпидемии COVID-19 аптеки «Одесфарм», пользуясь ажиотажным спросом, продавали медицинские маски по цене, которая в 25 раз превышала докарантинную. Причем маски от коммунального предприятия были дороже, чем те, что реализовывали частные аптеки.
Отметим, что избирательный кодекс запрещает проведение предвыборной агитации путем «предоставления избирателям, учреждениям, организациями, независимо от их подчинения и формы собственности, денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров… льгот, преимуществ, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов».
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