В Одесской области уже несколько дней полиция и родственники ищут 11-летнего мальчика

Известно, что Юрий Чепурнюха, 2009 года рождения, без вести пропал в Лиманском районе.

Подросток ушел из дома 31 августа и с тех пор о нем нет никаких известий, передает Politeka, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Приметы Юры: рост около 140 сантиметров, светлые короткие волосы, худощавое телосложение.

Был одет в белую футболку с красными вставками, красные шорты.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения мальчика, сообщить по телефонам: (048) 779-42-74, (048) 559-10-84 или по спецлинии «102».

Ранее мы сообщали, в одном из сел Одесской области 16-летнего парня парализовало после неудачного прыжка.

Трагический инцидент с подростком случился, когда он отдыхал с компанией друзей на местном пруду в Подольском районе.

Парень решил прыгнуть в воду, когда не рассчитал глубину ставка и ударился головой об дно.

Друзья вытянули потерпевшего и оказали ему первую медицинскую помощь, а также вызвали скорую, однако подросток получил ушиб спинного мозга и дисфункцию конечностей и теперь ему предстоит очень сложная операция.

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