Юный житель Одессы помог своему сверстнику, а тот не оценил и ограбил его

Как сообщили в местной полиции, инцидент имел место на днях в Малиновском районе города, передает Politeka.net

По словам правоохраниетелй, 17-летний парень случайно познакомился со своим одногодкой, но на несколько месяцев младше, когда последний упал с велосипеда. Он помог ему подняться, а затем ребята решили посидеть и пообщаться.

Однако за разговором что-то не заладилось и между подростками вспыхнул конфликт. В ходе младший нанес удары старшему, отобрал у него сумку и скрылся.

Пострадавший обратился за помощью в полицию.

После нескольких дней поисков копы нашли злоумышленника.

"Из вещей, которые были в сумке потерпевшего, он вернул только наушники. Свитер и зарядное устройство, по словам юноши, он выбросил за ненадобностью", - рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье грабеж.

За содеянное молодому одесситу грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

До этого мы сообщали, что Одесской области уже несколько дней полиция и родственники ищут 11-летнего мальчика.

Известно, что Юрий Чепурнюха, 2009 года рождения, без вести пропал в Лиманском районе.

Подросток ушел из дома 31 августа и с тех пор о нем нет никаких известий.

Приметы Юры: рост около 140 сантиметров, светлые короткие волосы, худощавое телосложение.

Был одет в белую футболку с красными вставками, красные шорты.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

Как сообщала Politeka, дети без вести пропали под Одессой, полиция поднята по тревоге: фото и приметы.

Также Politeka писала, что молодой одессит исчез при странных обстоятельствах, полиция сбилась с ног: фото и приметы