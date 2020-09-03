Стало известно о дерзком нападении на сотрудника патрульной полиции в Одессе
Происшествие случилось поздно вечером на улице Ильфа и Петрова, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
По информации правоохранителей, 37-летний водитель ударил по голове инспектора патрульной полиции, когда тот оформлял админматериалы на мужчину за управление автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения.
С ушибом виска 23-летнего полицейского доставили в больницу.
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Действия хулигана квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
На данный момент мужчина помещен в СИЗО, где ожидает избрания меры пресечения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
По словам свидетелей случившегося, нападавшим оказался таксист. Очевидцы разместили видео задержания буйного водителя в местных телеграм-каналах.
Ранее мы писали, в Одессе радикально настроенные граждане напали на участников марша ЛГБТ.
Так, в воскресенье, 30 августа, на Думской площади состоялся запланированный гей-парад, организованный сообществом «Одесса-прайд». Однако участники марша далеко пройти не смогли. Их встретили противники из состоявшегося ранее марша за традиционные ценности из организации «Традиция и порядок».
Началась потасовка, в ход пошли яйца и газ. После этого участников марша "За семейные ценности" и других противников "Марша равенства" начала брать в кольцо многочисленная полиция. Около 5-и активистов задержали, а одному полицейскому проломили голову, его госпитализировала скорая помощь.
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