Стало известно о дерзком нападении на сотрудника патрульной полиции в Одессе

Происшествие случилось поздно вечером на улице Ильфа и Петрова, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

По информации правоохранителей, 37-летний водитель ударил по голове инспектора патрульной полиции, когда тот оформлял админматериалы на мужчину за управление автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения.

С ушибом виска 23-летнего полицейского доставили в больницу.

Действия хулигана квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент мужчина помещен в СИЗО, где ожидает избрания меры пресечения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.



По словам свидетелей случившегося, нападавшим оказался таксист. Очевидцы разместили видео задержания буйного водителя в местных телеграм-каналах.

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Началась потасовка, в ход пошли яйца и газ. После этого участников марша "За семейные ценности" и других противников "Марша равенства" начала брать в кольцо многочисленная полиция. Около 5-и активистов задержали, а одному полицейскому проломили голову, его госпитализировала скорая помощь.

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