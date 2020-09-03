В последний раз отломали два года назад

Известная скульптурная композиция подверглась очередной атаке вандалов в центре Одессы

На днях неизвестные повредили знаменитую копию древнегреческой скульптуры «Лаокоон и сыновья», расположенную возле здания Археологического музея, сообщают местные СМИ .

Так, одному из сыновей Лаокоона оторвали три пальца на правой руке.

Надо сказать, что скульптурная группа неоднократно подвергалась вандализму. В последний раз ее повредили в январе 2018 года и спустя почти полгода муниципальные власти полностью восстановили ее.

Чтобы защитить памятник от повторных актов вандализма, было решено ограничить доступ к скульптуре, установив небольшое ограждение, однако, как видим, это не помогло.

Не так давно мы сообщали, что в центре Одессы два вандала средь бела дня залили краску в фонтан "Начало начал" в Греческом парке.

Камеры наблюдения сняли действия хулиганов, как и их лица. На кадрах видно, что вандалы действовали в наглую.

В то время, как парень позировал у фонтана с бутылкой и выливал жидкость, спутница его снимала на телефон. Прохожие не делали им замечания и не пытались помешать.

КУ "Центр-077" просит одесситов не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях, так как в следующий раз в систему могут залить что-то посерьезнее красителя. В результате украшение парка может быть испорчено.

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