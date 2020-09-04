В Одесской области «красных» карантинных зон стало больше

Так, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины в ходе внеочередного заседания обновила деление на цветные зоны, передает Politeka.net.

Из-за ухудшения эпидситуации в "красную" зону перевели Болградский район. Теперь там закроют школы, детские сады и другие учебные заведения, торгово-развлекательные центры и прекратит работу общественный транспорт.

Кроме того, в этой зоне по-прежнему остаются города Беляевка и Измаил.

К «оранжевой» зоне Одесского региона отнесены: город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы.

В «жёлтой» зоне оказались города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, а также Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы.

Отмечается, что новые эпидемические уровни начнут действовать с 7 сентября и продляться 14 дней.

Ранее мы сообщали, в министерстве здравоохранения жестко отреагировали на массовые праздничные гуляния, устроенный в честь дня Одессы.

Так, главу МОЗ Максима Степанова возмутили толпы отдыхающих, которые собрались 2 сентября в центре города, вопреки карантинным запретам.

«То, что мы увидели, за гранью здравого смысла», - резко высказался Степанов.

Он обвинил местные власти, в лице Труханова, в том, что они пренебрегают здоровьем одесситов для того, чтобы удержаться у власти.

Напомним, новая волна эпидемии на Одесчине, больницы не справляются: сделано важное заявление

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