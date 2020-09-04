В Одесской области «красных» карантинных зон стало больше
Так, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины в ходе внеочередного заседания обновила деление на цветные зоны, передает Politeka.net.
Из-за ухудшения эпидситуации в "красную" зону перевели Болградский район. Теперь там закроют школы, детские сады и другие учебные заведения, торгово-развлекательные центры и прекратит работу общественный транспорт.
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Кроме того, в этой зоне по-прежнему остаются города Беляевка и Измаил.
К «оранжевой» зоне Одесского региона отнесены: город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы.
В «жёлтой» зоне оказались города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, а также Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы.
Отмечается, что новые эпидемические уровни начнут действовать с 7 сентября и продляться 14 дней.
Ранее мы сообщали, в министерстве здравоохранения жестко отреагировали на массовые праздничные гуляния, устроенный в честь дня Одессы.
Так, главу МОЗ Максима Степанова возмутили толпы отдыхающих, которые собрались 2 сентября в центре города, вопреки карантинным запретам.
«То, что мы увидели, за гранью здравого смысла», - резко высказался Степанов.
Он обвинил местные власти, в лице Труханова, в том, что они пренебрегают здоровьем одесситов для того, чтобы удержаться у власти.
Напомним, новая волна эпидемии на Одесчине, больницы не справляются: сделано важное заявление
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