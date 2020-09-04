В новом учебном году на фоне карантина некоторым школьникам Одесской области приходится учиться на улице
Так, например, с 1 сентября школы в Ренийском районе заработали по новым правилам – в две смены. Кроме того, некоторые уроки учителя проводят на свежем воздухе. Для этого во двор были вынесены парты, сообщают местные
По словам директора школы, педагоги готовы сделать все возможное, чтобы не допустить роста заболеваемости и не повторить «сценарий» Измаила, который оказался в красной зоне, и 1 сентября не смог открыть школы, детсады и вузы.
"Мы увеличили вторую смену, у нас после обеда занимаются пять классов, а с утра — семь. Таким образом, не допускаем скученности детей, ведь в нас в школе – 331 ученик» - говорит руководитель.
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В Ренийской гимназии занятия ведутся в одну смену. Здесь соблюдаются те же правила карантина, что и в других школах. Некоторые уроки также проходят во дворе, где установлены парты.
До этого мы сообщали, что в Одесской области «красных» карантинных зон стало больше.
Из-за ухудшения эпидситуации в "красную" зону перевели Болградский район. Теперь там закроют школы, детские сады и другие учебные заведения, торгово-развлекательные центры и прекратит работу общественный транспорт.
Кроме того, в этой зоне по-прежнему остаются города Беляевка и Измаил.
К «оранжевой» зоне Одесского региона отнесены: город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы.
В «жёлтой» зоне оказались города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, а также Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы.
Отмечается, что новые эпидемические уровни начнут действовать с 7 сентября и продляться 14 дней.
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