В новом учебном году на фоне карантина некоторым школьникам Одесской области приходится учиться на улице

Так, например, с 1 сентября школы в Ренийском районе заработали по новым правилам – в две смены. Кроме того, некоторые уроки учителя проводят на свежем воздухе. Для этого во двор были вынесены парты, сообщают местные СМИ и публикуют соответствующее фото.

По словам директора школы, педагоги готовы сделать все возможное, чтобы не допустить роста заболеваемости и не повторить «сценарий» Измаила, который оказался в красной зоне, и 1 сентября не смог открыть школы, детсады и вузы.

"Мы увеличили вторую смену, у нас после обеда занимаются пять классов, а с утра — семь. Таким образом, не допускаем скученности детей, ведь в нас в школе – 331 ученик» - говорит руководитель.

В Ренийской гимназии занятия ведутся в одну смену. Здесь соблюдаются те же правила карантина, что и в других школах. Некоторые уроки также проходят во дворе, где установлены парты.

До этого мы сообщали, что в Одесской области «красных» карантинных зон стало больше.

Из-за ухудшения эпидситуации в "красную" зону перевели Болградский район. Теперь там закроют школы, детские сады и другие учебные заведения, торгово-развлекательные центры и прекратит работу общественный транспорт.

Кроме того, в этой зоне по-прежнему остаются города Беляевка и Измаил.

К «оранжевой» зоне Одесского региона отнесены: город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы.

В «жёлтой» зоне оказались города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, а также Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы.

Отмечается, что новые эпидемические уровни начнут действовать с 7 сентября и продляться 14 дней.

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