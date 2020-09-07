В понедельник, 7 сентября, в центре Одессы очень сильно затруднено движение автотранспорта

Всему причиной стал ремонт теплотрассы на улице Канатной, передает Politeka.net

Как сообщили очевидцы в соцсетях, огромные пробки наблюдаются на Ришельевской, Канатной, Маразлиевской, Успенской, Среднефонтанской, Водопроводной, и других улицах.

Там зафиксировано огромное скопление автомобилей, водители нарушают ПДД, выезжают на полосу общественного транспорта, останавливаются в пробке прямо на перекрестке, создавая еще большие проблемы в движении.

Из-за этого многие горожане опоздали на работу. Некоторые выходили из транспорта и шли пешком.

Ранее мы сообщали, что с пятницы 4 сентября было закрыто движение по улице Канатной на участке от Семинарской до Бисквитного переулка в связи с ремонтом теплотрассы. Ориентировочно работы продляться до 15 октября.

«Это последний этап капремонта труб, которые не перекладывались. После завершения работ вся ветка от Итальянского бульвара до улицы Сегедской будет капитально отремонтирована, что позволит избежать новых раскопок в ближайшие 30 лет», - сообщила директор директор компании «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

Также стало известно, что в связи с перекрытием временно изменяется схема движения троллейбусов № 10 и 11. Теперь они будут объезжать через проспект Шевченко.

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