В сети показали, как одесский мажор разбил вдребезги элитную иномарку

Соответствующие кадры обнародовали местные СМИ (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

ДТП произошло на днях на улице Пушкинской между Еврейской и Жуковского.

Молодой водитель на Мерседесе решил полихачить. После светофора мажор дал по газам, но на мокрой дороге после дождя не справился с управлением и на большой скорости влетел в припаркованный автомобиль Hyundai, после чего его откинуло в дерево, затем обратно на проезжую часть. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, однако в итоге 20-летний водитель разбил свой дорогой автомобиль в хлам.

На него составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.

Ранее мы сообщали, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, есть пострадавшие.

Авария случилась в четверг, 3 сентября, в районе дома №7 по улице Академика Королева.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную на развороте, не пропустил троллейбус, в результате троллейбус врезался в иномарку, та в припаркованный Hyundai, который откинуло на Nissan Rogue.

В результате столкновения пострадал водитель и женщина-пассажир Nissan Almera. На месте работала полиция.

Напомним, автобусы с людьми разбились на одесской трассе, есть жертвы: детали и кадры с места ДТП

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