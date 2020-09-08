После массовых гуляний на День города в Одесской ОГА настаивают на введении строгого карантина, как в апреле месяце

С соответствующим обращением в комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС обратилась руководитель облздрава Наталья Одарий-Захарьева, передает Politeka.net



Чиновница уверена, что это необходимо, чтобы люди встряхнулись и вспомнили, что нужно строго следовать простейшим ограничениям — маски в общественных местах, частое мытьё рук, наличие дезинфекторов и социальная дистанция.

"Наверное, тогда будет немного легче и медикам. Войдем в карантин, чтобы люди поняли. Что должны жить с этим вирусом. Есть скопление людей - надели маски, зашли в магазин - надели маски…», - заявила она.

Следует напомнить, что при жестком карантине, как было весной этого года, в Одесском регионе прекратили работу различных общественных учреждений, включая рестораны и кафе, закрылись учебные заведения и храмы, а также не работал пригородный и междугородний транспорт.

Ранее, министр злравоохранения Максим Степанов заявлял, что после праздника в честь Одессы, устроенного 2 сентября, стремительно увеличится число заболевших китайской инфекцией. Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация в регионе сейчас непростая – заполненность коек в больницах области, где лечат зараженных, составляет 66%.

"Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и непосредственно в городе Одессе", – говорил на днях Степанов.

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