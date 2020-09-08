Моряки провели в плену у пиратов более месяца

В Одессу прибыли украинские моряки, которых захватили в плен африканские пираты

Шестеро членов экипажа танкера Curacao Trader прилетели Украину рейсом Стамбул – Одесса. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы на странице в Facebook, передает Politeka.net.

Как известно, 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

Отметим, что моряки провели в плену у пиратов более месяца, и вот наконец-то они вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями.

Ранее мы сообщали, одесский моряк получил престижную награду за мужество в борьбе с пиратами.

Одессит Михаил Миронюк был отмечен благодарностью Международной морской организации (ИМО) за решимость и лидерские качества, проявленные им во время пиратской атаки на судне.

Танкер, работавший в Западной Африке, был захвачен пиратами, в результате чего часть экипада была похищена, включая трех старших офицеров - капитана, старшего помощника и старшего механика.

На борту судна остались только два офицера - Михаил Миронюк, который первый отправился в рейс вторым помощником капитана, и второй механик.

Одессит два дня водил корабль, в частности отремонтировал повреждённую радиотехнику, установил связь с местными властями и договорился с французским военным фрегатом о сохранении корабля в безопасном месте.

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