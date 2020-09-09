Количество заболевших в регионе увеличилось до 8 835

Как передает Politeka, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на 9 сентября в Одесской области зарегистрированы 8 835 случаев COVID-19.

Из них 3 813 человек — жители Одессы. За последние сутки в регионе зарегистрированы 113 новых случаев заболевания, из них 64 — у одесситов, 49 — у жителей районов области.



Кроме того, в Одессе число вызовов мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения исследований на вирус стремительно растет и ранее созданные четыре мобильные бригады уже не справляются с числом вызовов.



По данным Одесского городского совета, за весь период работы мобильные бригады осуществили более 2600 выездов, во время которых проведено 6800 обследований на наличие COVID-19.

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Одессе создает существенную нагрузку на мобильные бригады. В связи с этим в Центре неотложной медицинской помощи планируют создать дополнительную пятую бригаду для выездной диагностики COVID-19.



Напомним, после массовых гуляний на День города в Одесской ОГА настаивают на введении строгого карантина, как в апреле месяце.

С соответствующим обращением в комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС обратилась руководитель облздрава Наталья Одарий-Захарьева.

Чиновница уверена, что это необходимо, чтобы люди встряхнулись и вспомнили, что нужно строго следовать простейшим ограничениям — маски в общественных местах, частое мытьё рук, наличие дезинфекторов и социальная дистанция.



Напомним, вирус продолжает творить беду на Одесчине, число жертв резко возросло: пугающие цифры

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