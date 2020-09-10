Появилась информация, что за сутки в Одесской области выявлено рекордно низкое количество новых заболевших китайским вирусом

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной администрации.

Так, по состоянию на утро 10 сентября, новых случаев зафиксировано всего 41, из них двое — дети, четыре человека — медработники.

Всего за время пандемии на территории Одесчины число инфицированных достигло 8876 человек. За это время заболели 675 детей и 701 медработник.

За минувшие сутки два пациента скончались от осложнений, вызванных опасным недугом. Количество умерших от COVID-19 в Одесской области - 138 человек. Выздоровели за все время 3253 человека.

Напомним, после массовых гуляний на День города в Одесской ОГА настаивают на введении строгого карантина, как в апреле месяце.

С соответствующим обращением в комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС обратилась руководитель облздрава Наталья Одарий-Захарьева.

Чиновница уверена, что это необходимо, чтобы люди встряхнулись и вспомнили, что нужно строго следовать простейшим ограничениям — маски в общественных местах, частое мытьё рук, наличие дезинфекторов и социальная дистанция.

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