Стала известна причина рекордно низкого числа заболевших китайским вирусом за сутки на Одесчине
Напомним, что по состоянию на утро 10 сентября, новых случаев зафиксировано всего 41, из них двое — дети, четыре человека — медработники.
Как оказалась, такая статистика обусловлена не тем, что болезнь пошла на спад, а с отсутствием тест-систем и реагентов. Об этом поведал представитель Лабораторного центра МЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев, пишет
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Он признался, что даже тот 41 случай , который подтвердили, сделан в частных лабораториях. В государственных лаборантам не на чем работать.
"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", — рассказал Дементьев.
Ранее мы сообщали, всего за время пандемии на территории Одесчины число инфицированных достигло 8876 человек. За это время заболели 675 детей и 701 медработник.
За минувшие сутки два пациента скончались от осложнений, вызванных опасным недугом. Количество умерших от COVID-19 в Одесской области - 138 человек. Выздоровели за все время 3253 человека.
Также мы сообщали, после массовых гуляний на День города в Одесской ОГА настаивают на введении строгого карантина, как в апреле месяце.
С соответствующим обращением в комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС обратилась руководитель облздрава Наталья Одарий-Захарьева.
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Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения