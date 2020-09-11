В морском порту города Рени Одесской области работники, которым не выплатили зарплату, провели необычную акцию протеста
Об этом говорится в сюжете «
Так, стало известно, что десять работников заварились в нефтяном резервуаре и объявили голодовку. Также они угрожали поджечь резервуар изнутри.
Как рассказал один из протестующих, ему и восьми членам коллектива не оплатили работы по очистке резервуара от каменноугольной смолы. При этом люди два с половиной месяца трудились в опасных для здоровья условиях.
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"Мы его очистили от каменно угольной смолы. Было 9 человек, ребята травились этими остатками продуктов, подорвали здоровье - но говорят, что денег нам платить не будут", - говорит рабочий.
По его словам, представитель компании сказал, что резервуар якобы не готов для приема дизтоплива и заплатил всего маленькую часть от обещанной суммы. На месте работала полиция.
После огласки в СМИ на предприятии оперативно выплатили рабочим всю сумму. Акцию благополучно завершили.
До этого мы сообщали, жители Одесской области взбунтовались против решения МОЗ превратить местную больницу в опорную, где станут принимать зараженных китайской инфекцией.
Поэтому они вышли на митинг.
Люди возмущенны до предела и боятся, что ковидное отделение станет источником распространения вируса в Белгороде-Днестровском. И в скором времени город переведут в «красную» карантиннную зону, что повлечет за собой закрытие школ, рынков и предприятий.
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