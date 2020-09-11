Одесситы в соцсетях бурно обсуждают хоромы местных богачей

Об этом пишет Politeka.net.

Не так давно в сети появились кадры шикарных особняков одесских олигархов, сделанные с высоты.

На них можно увидеть, что дворцы с огромными участками, на которых расположены бассейны, лужайки с ландшафтным дизайном, причудливыми мостиками и мраморными скульптурами, выстроены на одесском побережье.

Роскошные особняки окружают целые скверы. Стилистика домов – от классики до современности. Все атрибуты достатка – напоказ.

Пользователей в соцсетях возмутили хоромы одесских олигархов. Они отметили, что в то время, как для одесситов нет свободной земли для парков и скверов, богачи прихватывают целые территории и выстраивают парки у себя за забором.

«Вокруг своих домов целые парки высаживают, а для людей свободной земли нет для парков и скверов, одни высотки выстраивают»,

«Сейчас должно быть стыдно богатым»,

«За наши деньги выстраивают»,

«За наши. А нам зарплаты не платят. Пусть живут. Нужно думать о горном, но не о земном. Мы временный житель на этой земле. С собой ничего не возьмём»,

«Служи народу и Доверяй делам и в вашей Региональной вотчине в нашем краю будут такие же хоромы»,

«Шикарно, сытно и всегда оглядываясь»,

«Это сироты», - пишут в сети.

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