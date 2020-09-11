Одесситы в соцсетях бурно обсуждают хоромы местных богачей
Об этом пишет Politeka.net.
Не так давно в сети появились кадры шикарных особняков одесских олигархов, сделанные с высоты.
На них можно увидеть, что дворцы с огромными участками, на которых расположены бассейны, лужайки с ландшафтным дизайном, причудливыми мостиками и мраморными скульптурами, выстроены на одесском побережье.
Новый курс гривны, драконовские штрафы и штурм дома Зеленского – главное за ночь
Разъяренная Оля Полякова пошла в атаку после срыва концерта: "Я обещаю..."
Списание долгов за коммуналку, в Раде вынесли жесткий вердикт: "Позволить людям не платить..."
Ольгу Бузову унизили при всех, Бородина из "Дом-2" отыгралась: "Мурик..."
Роскошные особняки окружают целые скверы. Стилистика домов – от классики до современности. Все атрибуты достатка – напоказ.
Пользователей в соцсетях возмутили хоромы одесских олигархов. Они отметили, что в то время, как для одесситов нет свободной земли для парков и скверов, богачи прихватывают целые территории и выстраивают парки у себя за забором.
«Вокруг своих домов целые парки высаживают, а для людей свободной земли нет для парков и скверов, одни высотки выстраивают»,
«Сейчас должно быть стыдно богатым»,
«За наши деньги выстраивают»,
«За наши. А нам зарплаты не платят. Пусть живут. Нужно думать о горном, но не о земном. Мы временный житель на этой земле. С собой ничего не возьмём»,
«Служи народу и Доверяй делам и в вашей Региональной вотчине в нашем краю будут такие же хоромы»,
«Шикарно, сытно и всегда оглядываясь»,
«Это сироты», - пишут в сети.
Напомним, что одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом, видео: "Думали крышу сорвет"
А еще Politeka писала, что жителей Одессы начнут "ловить" на камеры: где их установят в первую очередь
Также Politeka сообщала, что огненное ЧП на базе отдыха в Затоке напугало отдыхающих, видео: "слышны взрывы"