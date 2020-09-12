В Одессе синоптики рассказали о погоде для тех, кто с нетерпением ждет выходных
Как передает Politeka.net, с прогнозом погоды на 12 и 13 сентября жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Так, в субботу, ясная погода в Одессе наблюдалась на протяжении всего дня, такой она и останется до глубокого вечера. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17 °С, днем 25-27 °С.
Температура морской воды 21-22 °С.
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По области прогнозируется переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17 °С, днем 25-30 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, в Одессе весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16 °С, днем 25-30 °С.
Ранее мы сообщали, акваторию Черного моря вблизи Одессы заполонили гигантские медузы-корнероты.
Кадры незваных гостей показал одесский эко-активист Владислав Балинский.
По его словам, медуз в море достаточно много. Особенно — за волноломом, где вода еще достаточно теплая, в отличие от берега.
«Пожалуй, за 10 лет я не видел такой концентрации корнеротов. Причем медузы очень и очень большие, идут плотным слоем вдоль берегового течения. Поэтому купаться приходится с осторожностью, потому что так или иначе корнероты жалятся, и когда их такое количество, ожогов получается достаточно много», — рассказал экоактивист.
Напомним, что новая напасть найдена на одном из пляжей Одессы: где нельзя отдыхать
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