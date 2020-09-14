В Одесской области было найдено мертвое тело женщины в колодце

Жуткую находку обнаружили возле дома №59 по улице Дзержинского в городе Овидиополе квартиранты, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одессой области, передает Politeka.net

Как рассказали соседи, сожитель погибшей, которого зовут Михаил, частенько ее избивал после употребления алкоголя, а около двух недель назад женщина и вовсе исчезла. Однако о пропаже в правоохранительные органы никто не заявлял. Спасатели извлекли тело из колодца, а вскорости полицейские задержали 57-летнего подозреваемого.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

До этого мы сообщали, в Одесской области нашли тело иностранного студента, который пропал во время морской прогулки на яхте еще в прошлом месяце.

Труп 21- летнего гражданина Нигерии обнаружили 12 сентября в километре от берега (причала № 118) в Черноморске.

Погибшим оказался студент Обари-Марк Калеба. 20 августа в компании друзей он отправился отдыхать на яхте вблизи дачного посёлка Совиньон на юге Одессы. Те, кто с ним был в этот момент рассказали, что иностранец пошёл купаться и не вернулся.

В полиции отметили, что сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 с пометкой "несчастный случай".

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