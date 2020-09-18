По всей видимости, одесситы разгадали загадку появления неопознанного летающего объекта в небе над городом

Новое видео, которое многое объясняет, появилось в телеграм-канал "Одесса INFO", передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Люди пришли к выводу, что это воздушная мишень, используемая военными в учениях.

"Общими усилиями наших читателей пришли к выводу, что это воздушные мишени, используются военными в учениях. Они спускаются на парашютах, пока по ним стреляют", – говорится в публикации.

Отметим, что вчера вечером, 17 сентября, одесситы вновь наблюдали в небе над морем довольно странные светящиеся объекты.

«Внешне как будто летело 2 самолета, а один рассыпался. Второй долго летел, стал разворачиваться и тоже рассыпался. Что это?» — написала жительница Одессы, которая зафиксировала свечение на камеру телефона.

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К слову, сами военные отрицали свою причастность к НЛО.В командование Воздушных сил ВС Украины заявили, что ни один самолет или вертолет в это время не пролетал над Одессой и ее окрестностями. Также в небо не выпускали никакие летательные аппараты. Это касается как военных, так и гражданских, пишут местные СМИ.

В командовании предположили, что одесситы могли наблюдать свечение от китайских фонариков.

Загадка раскрыта Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 18. September 2020

Напомним, в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры

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