По всей видимости, одесситы разгадали загадку появления неопознанного летающего объекта в небе над городом
Новое видео, которое многое объясняет, появилось в телеграм-канал "Одесса INFO", передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Люди пришли к выводу, что это воздушная мишень, используемая военными в учениях.
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"Общими усилиями наших читателей пришли к выводу, что это воздушные мишени, используются военными в учениях. Они спускаются на парашютах, пока по ним стреляют", – говорится в публикации.
Отметим, что вчера вечером, 17 сентября, одесситы вновь наблюдали в небе над морем довольно странные светящиеся объекты.
«Внешне как будто летело 2 самолета, а один рассыпался. Второй долго летел, стал разворачиваться и тоже рассыпался. Что это?» — написала жительница Одессы, которая зафиксировала свечение на камеру телефона.
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К слову, сами военные отрицали свою причастность к НЛО.В командование Воздушных сил ВС Украины заявили, что ни один самолет или вертолет в это время не пролетал над Одессой и ее окрестностями. Также в небо не выпускали никакие летательные аппараты. Это касается как военных, так и гражданских, пишут местные СМИ.
В командовании предположили, что одесситы могли наблюдать свечение от китайских фонариков.
Напомним, в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры
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