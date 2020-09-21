В Одессе мать в неадекватном состоянии избила 2-летнего ребенка прямо на детской площадке

Мальчика с травмами госпитализировали в больницу. О вопиющей ситуации рассказала руководитель службы по делам детей Юлия Никандрова на страницах соцсетей, передает Рoliteka.net,

По ее словам, в Киевском районе города на улице Академия Глушко мать в состоянии дикой агрессии принялась избивать своего ребенка. Это заметили неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию.

Ребенка в стрессе доставили в больницу по скорой. Там врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«Сейчас у ребёнка стабильное состояние. Ему оказывают всю необходимую медпомощь. Мальчик активный, позитивный и идёт на контакт.

Благо ребёнок не нуждается в серьёзном медицинском вмешательстве. И это очень хорошая новость», - рассказала Никандрова.

Она добавила, что после выписки его отправят в «Дом ребенка», а его мать, которая по сообщению полиции была пьяна, будут лишать родительских прав через суд.

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Известно, что пропавшую зовут Зыбина Вероника Сергеевна, 2009 года рождения. Девочка еще вчера, 20 сентября, ушла погулять и с тех пор о ней нет никаких известий.

Приметы Вероники: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы русые, прическа каре, глаза голубые. Из особых примет – коричневое родимое пятно на правой ноге.

Была одета в камуфляжную кофту с надписью розового цвета, голубые джинсы с желтыми смайлами и серые кроссовки.

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