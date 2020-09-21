Ничего себе!

В Одесской области мужчина незаконно хранил у себя дома оружие и боеприпасы

Его разоблачили на днях, рассказали в пресс-службе областного ГУНП, передает Politeka.net

Так во время обыска в доме 45-летнего жителя Ивановского района правоохранители нашли пулеметную ленту с тридцатью патронами, еще более двух десятков разнокалиберных патронов, три охотничьих ружья, пистолет и штык-нож.

В беседе с копами мужчина рассказал, что оружие ему досталась в наследство от деда, а боеприпасы он нашел металлоискателем в полях. А вот зачем он всё это хранил, объяснить не смог.

Теперь за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ему светит тюрьма на срок от трех до семи лет.

В полиции отметили, что все изъятые предметы направлены на экспертизу, по результатам которой в отношении гражданина приниматься соответствующее процессуальное решение.

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Ранее он широко использовался армиями разных стран с начала XX века.

Находку подняли на поверхность и собираются передать в музей Академии. Этот пулемет хотят отреставрировать, чтобы будущие офицеры могли собственными руками коснуться образца вооружения начала прошлого века.

Руководитель дайвинг-центра пообещал передавать все подобные находки военного предназначения в музей Одесской Военной академии.

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