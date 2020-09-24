Аномально теплая погода привела к тому, что в Одессе снова расцвели деревья

Конечно, сначала и глазам не поверишь, однако цветущими деревьями можно полюбоваться в переулке Каркашадзе на углу с Французским бульваром. Соответствующие фотографии разместили местные СМИ .

Буквально на днях на деревьях распустились нежные белые и розовые цветки, которые усыпали ветки.

Такое цветение является аномальным для этого времени года. Видно природа решила вновь окунуться в весеннюю атмосферу. Этому поспособствовала, по мнению экологов, необычно теплая осень.

Пользователи в соцсетях уже вовсю восхищаются увиденным.

"Природа проснулась, уже скоро листья скидывать", "Вот это новость", "Чудо в конце сентября", - пишут они.

В тоже время специалисты предполагают, что необычное явление можно объяснить своего рода «гормональным сбоем» в организме деревьев, вызванного засухой, большой влажностью или внезапной сменой погоды. Растение часто воспринимает летнюю жару и засуху как период покоя, а когда температура немного падает, или идут дожди, у них наступает период цветения.

До этого мы сообщали, необычного и опасного морского обитателя выловили на пляже в курортном поселке Затока в Одесской области.

Соответствующие кадры обнародовали очевидцы.

На кадрах можно увидеть электрического ската, который барахтается на берегу. Несколько человек пытаются выбросить его подальше от воды.

Напомним, что на видео показали, как гигантские медузы атаковали Одесский залив

А еще Politeka писала, что гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото

Также Politeka сообщала, что смерч пронесся по Одессе: видео аномальной стихии