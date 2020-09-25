В полиции сообщили подробности зверского убийства девушки-фармацевта в круглосуточной аптеке в Одессе

Как передает Politeka.net информацию обнародовали в пресс-службе регионального ГУНП. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам копов, задержанный действительно, оказался бывшим работником аптеки, которого уволили в августе месяце этого года.

35-летний злоумышленник накопил огромные долги перед банком и кредитными учреждениями (свыше 100 тысяч гривен) что, по всей вероятности, и толкнуло его на преступление.

Правоохранители рассказали, что мужчина задумал ограбить аптеку в которой работал. Он подъехал в 10 часов вечера, а около трех часов ночи подошел к учреждению, постучал в двери и показал фармацевту свое удостоверение ревизора, объяснив, что прибыл ради проверки.

"Не ожидая беды, девушка впустила злоумышленника в помещение, где по его требованию предъявила соответствующие записи и открыла сейф с деньгами. По словам задержанного, он предложил потерпевшей поделить деньги, но та отказалась и начала кричать. Это и стало толчком к жестокому убийству", - рассказали полицейские.

Отмечается, что убийца нанес жертве 36 ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Затем мужчина похитил 70 тыс. грн. Часть этих денег он потратил на погашение кредита. Остальное у него изъяли полицейские при задержании.

Убийцу поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее мы писали, что знакомые погибшей рассказали, что ей был 21 год. Она была студентка медицинского института и по совместительству подрабатывала в аптеке.

"Светлая, скромная, она с моим сыном встречалась, это девушка моего сына. Ребенок был, конечно, света. Сейчас таких мало. Она в институте училась, еще в компьютерную академию хотела уйти, работала", - рассказала знакомая погибшей Светлана Симоненко.

Пользователи соцсети выражают соболезнования семье и близким погибшей.

"Ужас какой", "Какое горе", "Животные", - пишут в комментариях.

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