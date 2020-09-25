На срочную службу в армию из Одесской области призовут свыше семи сотен молодых людей

Так, с 1 октября в Украине стартует осенний призыв. В правительстве уже утвердили численность граждан, которые ему подлежат. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина, передает Politeka.net

В частности всего необходимо 15 570 человек, из них 7,5 тыс. - в ВСУ, 600 - в Госспецтрансслужбу, 4 970 - в Нацгвардию и 500 человек в Госпогранслужбу.

Также стало известно, что из Одесской области на срочную военную службу призовут 735 граждан.

На каждого призывника выделили 4 297 гривен. Из них 4 204 гривен - это помощь призывнику, а остаток предназначен для подготовки и проведения призыва.

До этого мы сообщали, что военные из Одесской области остановили условное полномасштабное вторжения противника.

Учения проходили на полигоне во Львовской области. В них принимали участия военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, два батальона которой базируются в Одесской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Мотопехота пошла в наступление на подготовленную оборону врага на незнакомой территории и отбила контратаку противника. Остановившись на новых рубежах, бойцы подготовили оборону для отражения возможных новых атак.

По легенде учений украинскую границу пересекли войска блока недружественных стран.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Как сообщала Politeka, военные с бойцами Нацгвардии отбили попытку прорыва через границу в Одесской области: кадры

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