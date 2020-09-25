Городской голова Геннадий Труханов отказался встречаться с общественниками под предлогом карантина, при этом на День города об эпидемии одесский мэр напрочь забыл
В частности, представители общественной организации «ОПОРА» предложили Труханову провести встречу, на которой бы он рассказал об этике во время выборов.
Однако из мэрии был получен отказ, мол из-за карантина, сообщают местные
Обратим внимание, что карантин стал отличным прикрытием для того, чтобы ограничивать одни мероприятия, не отказываясь от других.
К примеру тот же День города, который с размахом устроили местные власти, пренебрегая всеми карантинными требованиями и разгневав украинское правительство.
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Стоит сказать, что другие крупные города Одесской области – Южный, Килия и Измаил – решили не праздновать Дни города в этом году из-за эпидемии.
До этого мы сообщали, что агитаторы мэра Одессы Геннадия Труханова пожаловались, что им не выплатили зарплату за проделанную работу.
Так, один из одесситов пожаловался, что ему и еще порядка 50 человек не заплатили деньги за предвыборную работу на Геннадия Труханова.
«Подработка заключалась в том что его предвыборные листовки вкладывать в пакеты, а потом эти пакеты разносить по домам. Так вот, нам обещали выплатить через три дня после окончания работы. Но вот уже третья неделя как нас кормят только обещаниями и ничего не выплачивают», - рассказал мужчина.
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