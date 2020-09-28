В Одессе жители поселка Котовского взбунтовались против карантинных рейдов полиции
Возмущенные одесситы, которые всю неделю не могут добраться на работу общественным транспортом, перекрыли перекрыли улицу Заболотного и Днепропетровскую дорогу утром в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал Odessa_info, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео- доскролльте страницу до конца)
Дело всё в том, что сегодня на маршрут вышло очень мало автобусов. До этого патрульные полицейские стали нещадно штрафовать водителей, которые брали в салон и перевозили стоячих пассажиров.
Чтобы не нарываться на штраф маршрутчики стали перевозить только сидячих пассажиров, в следствии чего на остановках общественного транспорта образовались гигантские очереди.
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Ситуация сложилась критическая, водители заявляют, что потеряли заработки, а, а одесситы не могут добраться на работу.
Стоит сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.
До этого мы сообщали, что в Одессе патрульные не раз штрафовали водителей маршруток за нарушения карантинных мер.
К примеру, полицейские остановили маршрутное такси №150 на улице Краснова, высадили всех стоячих пассажиров из салона, а на водителя составили административный протокол.
На еще один штраф нарвался водитель общественного транспорта №148. Копы остановили маршрутку на остановке «Промсвязь» и зафиксировали в салоне пассажиров, которые ехали стоя и без масок.
Между полицейским и маршрутчиком произошла ссора. При этом многие пассажиры перешли на сторону водителя и попытались за него заступиться.
Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."
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