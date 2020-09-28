В Одессе жители поселка Котовского взбунтовались против карантинных рейдов полиции

Возмущенные одесситы, которые всю неделю не могут добраться на работу общественным транспортом, перекрыли перекрыли улицу Заболотного и Днепропетровскую дорогу утром в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал Odessa_info, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео- доскролльте страницу до конца)

Дело всё в том, что сегодня на маршрут вышло очень мало автобусов. До этого патрульные полицейские стали нещадно штрафовать водителей, которые брали в салон и перевозили стоячих пассажиров.

Чтобы не нарываться на штраф маршрутчики стали перевозить только сидячих пассажиров, в следствии чего на остановках общественного транспорта образовались гигантские очереди.

Ситуация сложилась критическая, водители заявляют, что потеряли заработки, а, а одесситы не могут добраться на работу.

Стоит сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.

До этого мы сообщали, что в Одессе патрульные не раз штрафовали водителей маршруток за нарушения карантинных мер.

К примеру, полицейские остановили маршрутное такси №150 на улице Краснова, высадили всех стоячих пассажиров из салона, а на водителя составили административный протокол.

На еще один штраф нарвался водитель общественного транспорта №148. Копы остановили маршрутку на остановке «Промсвязь» и зафиксировали в салоне пассажиров, которые ехали стоя и без масок.

Между полицейским и маршрутчиком произошла ссора. При этом многие пассажиры перешли на сторону водителя и попытались за него заступиться.

Одесситы перекрыли улицу из-за проблем с маршрутками Жители Суворовского района Одессы утром, 28 сентября, перекрыли улицу Заболотного и Днепропетровскую дорогу из-за того, что не могут добраться на работу общественным транспортом. Об этом сообщили очевидцы. Сегодня на маршрут вышло очень мало автобусов. Накануне полицейские штрафовали водителей автобусов, перевозивших стоячих пассажиров. После рейдов полиции и штрафов водителям, те вынуждены отказывать в перевозке пассажирам, если все места для сидения в автобусе заполнены. Теперь водители потеряли заработки, а одесситы не могут добраться на работу. http://trassae95.com/all/news/2020/09/28/odessity-perekryli-ulicu-iz-za-problem-s-marshrutkami-video-58833.html Gepostet von Трасса Е-95 am Sonntag, 27. September 2020

Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."

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