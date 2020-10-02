СБУ задержала его на горячем

Предвыборные страсти накаляются в Одесской области

Чем ближе выборы, тем больше мы узнаем интересного об их участниках.

Так, к примеру, чиновник мэрии Подольская попался на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил. Его разоблачили сотрудники СБУ, сообщает пресс-служба ведомства, передает Politeka.net

Было установлено, что организатором подкупа является депутат Подольского горсовета, который одновременно занимает должность начальника одного из управлений мэрии Подольска.

Местный депутат предложил члену горизбиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политсилы, а также обеспечить положительное голосование по "нужным" вопросам.

Согласно информации, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим нардепом Украины.

"Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна способствовать “развитию” их бизнеса", – сообщили в пресс-центре СБУ.

Спецслужбы задержали руководителя управления мэрии в Подольске при передаче члену избиркома части неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

До этого мы сообщали, что во время предвыборной гонки в Одессе обнаружились клоны Олега Филимонова, Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили.

В частности, к участию в местных выборах территориальная избирательная комиссия допустила четыре однофамильца кандидата от Слуги народа Олега Филимонова, две тезки президента Владимира Зеленского и одного, как оказалось липового, Михеила Саакашвили.

В тоже время, по информации издания, клона действующего мэра Геннадия Труханова регистрировать отказались.

Напомним, что Труханов избегает общения с одесситами накануне выборов: у мэра "нашли" оправдание.

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