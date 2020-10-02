Предвыборные страсти накаляются в Одесской области
Чем ближе выборы, тем больше мы узнаем интересного об их участниках.
Так, к примеру, чиновник мэрии Подольская попался на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил. Его разоблачили сотрудники СБУ, сообщает пресс-служба ведомства, передает Politeka.net
Было установлено, что организатором подкупа является депутат Подольского горсовета, который одновременно занимает должность начальника одного из управлений мэрии Подольска.
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Местный депутат предложил члену горизбиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политсилы, а также обеспечить положительное голосование по "нужным" вопросам.
Согласно информации, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим нардепом Украины.
"Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна способствовать “развитию” их бизнеса", – сообщили в пресс-центре СБУ.
Спецслужбы задержали руководителя управления мэрии в Подольске при передаче члену избиркома части неправомерной выгоды.
Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
До этого мы сообщали, что во время предвыборной гонки в Одессе обнаружились клоны Олега Филимонова, Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили.
В частности, к участию в местных выборах территориальная избирательная комиссия допустила четыре однофамильца кандидата от Слуги народа Олега Филимонова, две тезки президента Владимира Зеленского и одного, как оказалось липового, Михеила Саакашвили.
В тоже время, по информации издания, клона действующего мэра Геннадия Труханова регистрировать отказались.
Напомним, что Труханов избегает общения с одесситами накануне выборов: у мэра "нашли" оправдание.
Как сообщала Politeka, люди взбунтовались в Одессе, в ход пошли файера, видео: "Труханов верни..."
Также Politeka писала, что соратник Труханова придумал, чем подкупать избирателей в Одессе, фото: "дешевле гречки"