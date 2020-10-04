Область перешла отметку в 14 тысяч зараженных

Стало известно, как распространилась китайская зараза по Одессой области

Данные обнародовали пресс-службе Одесской ОГА, передает Politeka.net.

За минувшие сутки добавилось еще 160 новых случаев заражения, среди заболевших — десять детей и пять медиков. Всего за время пандемии число инфицированных людей достигло 14539 на территории Одесского региона.

Летальных случаев за вчерашний день не зарегистрировано, всего умерло 219 жителей Одесской области.

Вылечились 2 555 человек, болеют 11 766 пациентов и находятся под подозрением 1 6163.

Ареал распространения вируса в Одесской области выгялдит следующим образом:



г. Одесса — 6270 (дети — 364, медработники — 332)

г. Белгород-Днестровский — 298 (дети — 27, медработники — 27)

г. Измаил — 856 (дети — 70, медработники — 47)

г. Черноморск — 364 (дети — 23, медработники — 10)

г. Теплодар — 48 (дети — 5, медработники — 1)

г. Южный — 135 (дети — 10, медработники — 2)

Ананьевский район — 119 (дети — 9, медработники — 18)

Арцизский район — 238 (дети — 19, медработники — 22)

Балтский район — 199 (дети — 6, медработники — 24)

Березовский район — 273 (дети — 30, медработники — 16)

Белгород-Днестровский район — 238 (дети — 15, медработники — 13)

Беляевский район — 768 (дети — 79, медработники — 40)

Болградский район — 1073 (дети — 80, медработники — 60)

Велико-Михайловский район — 45 (дети — 6, медработники — 4)

Ивановский район — 174 (дети — 13, медработники — 11)

Измаильский район — 377 (дети — 29, медработники — 14)

Килийский район — 136 (дети — 16, медработники — 26)

Кодымский район — 70 (дети — 2, медработники — 3)

Лиманский район — 412 (дети — 36, медработники — 28)

Подольский район — 636 (дети — 47, медработники — 96)

Окнянский район — 31 (дети — 2, медработники — 2)

Любашевский район — 47 (медработники — 4)

Николаевский район — 48 (дети — 4, медработники — 1)

Овидиопольский район — 674 (дети — 57, медработники — 26)

Ренийский район — 36 (дети — 1, медработники — 1)

Раздельнянский район — 133 (дети — 12, медработники — 6)

Савранский район — 53 (дети — 2, медработники — 6)

Саратский район — 291 (дети — 39, медработники — 19)

Тарутинский район — 278 (дети — 24, медработники — 15)

Татарбунарский район — 163 (дети — 6, медработники — 34)

Захарьевский район — 16 (медработники — 1)

Ширяевский район — 35 (медработники — 2)

Ранее мы сообщали, что в Одессе и области обнаружили сразу несколько вспышек китайской инфекции.

Первый очаг заражения обнаружили в вирусологической лаборатории противочумного института им. И. И. Мечникова, который ранее делал ПЦР-исследования на китайский вирус. В связи с этим деятельность лаборатории временно приостановлена.

Еще одним очагом заражения инфекцией, стал санаторий "Золотая нива" в Белгород-Днестровском районе. Там заболело четыре отдыхающих, которые приехали из Киевской и Харьковской областей.

Также вспышку китайской инфекции зафиксировали в Одесском военном лицее, в связи с чем некоторых курсантов отправили на карантин.

Напомним, что центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

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