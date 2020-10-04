Стало известно, как распространилась китайская зараза по Одессой области
Данные обнародовали пресс-службе Одесской ОГА, передает Politeka.net.
За минувшие сутки добавилось еще 160 новых случаев заражения, среди заболевших — десять детей и пять медиков. Всего за время пандемии число инфицированных людей достигло 14539 на территории Одесского региона.
Мрачная Кравец из "Квартал 95" ошарашила признанием после тяжелой болезни: "Всё возвращается..."
Меган Маркл и принц Гарри лишили сына права выбора: "Хотят, чтобы Арчи..."
"Вторая Волочкова": Никитюк нагишом устроила жаркую фотосессию у чана, едва не засветив лишнее
Бесстыжая Асмус в неприличной позе поделилась личными откровениями: «Я часто просыпаюсь…»
Летальных случаев за вчерашний день не зарегистрировано, всего умерло 219 жителей Одесской области.
Вылечились 2 555 человек, болеют 11 766 пациентов и находятся под подозрением 1 6163.
Ареал распространения вируса в Одесской области выгялдит следующим образом:
г. Одесса — 6270 (дети — 364, медработники — 332)
г. Белгород-Днестровский — 298 (дети — 27, медработники — 27)
г. Измаил — 856 (дети — 70, медработники — 47)
г. Черноморск — 364 (дети — 23, медработники — 10)
г. Теплодар — 48 (дети — 5, медработники — 1)
г. Южный — 135 (дети — 10, медработники — 2)
Ананьевский район — 119 (дети — 9, медработники — 18)
Арцизский район — 238 (дети — 19, медработники — 22)
Балтский район — 199 (дети — 6, медработники — 24)
Березовский район — 273 (дети — 30, медработники — 16)
Белгород-Днестровский район — 238 (дети — 15, медработники — 13)
Беляевский район — 768 (дети — 79, медработники — 40)
Болградский район — 1073 (дети — 80, медработники — 60)
Велико-Михайловский район — 45 (дети — 6, медработники — 4)
Ивановский район — 174 (дети — 13, медработники — 11)
Измаильский район — 377 (дети — 29, медработники — 14)
Килийский район — 136 (дети — 16, медработники — 26)
Кодымский район — 70 (дети — 2, медработники — 3)
Лиманский район — 412 (дети — 36, медработники — 28)
Подольский район — 636 (дети — 47, медработники — 96)
Окнянский район — 31 (дети — 2, медработники — 2)
Любашевский район — 47 (медработники — 4)
Николаевский район — 48 (дети — 4, медработники — 1)
Овидиопольский район — 674 (дети — 57, медработники — 26)
Ренийский район — 36 (дети — 1, медработники — 1)
Раздельнянский район — 133 (дети — 12, медработники — 6)
Савранский район — 53 (дети — 2, медработники — 6)
Саратский район — 291 (дети — 39, медработники — 19)
Тарутинский район — 278 (дети — 24, медработники — 15)
Татарбунарский район — 163 (дети — 6, медработники — 34)
Захарьевский район — 16 (медработники — 1)
Ширяевский район — 35 (медработники — 2)
Ранее мы сообщали, что в Одессе и области обнаружили сразу несколько вспышек китайской инфекции.
Первый очаг заражения обнаружили в вирусологической лаборатории противочумного института им. И. И. Мечникова, который ранее делал ПЦР-исследования на китайский вирус. В связи с этим деятельность лаборатории временно приостановлена.
Еще одним очагом заражения инфекцией, стал санаторий "Золотая нива" в Белгород-Днестровском районе. Там заболело четыре отдыхающих, которые приехали из Киевской и Харьковской областей.
Также вспышку китайской инфекции зафиксировали в Одесском военном лицее, в связи с чем некоторых курсантов отправили на карантин.
Напомним, что центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.
Как сообщала Politeka, транспортный коллапс сковал Одессу, видео: "люди дерутся на входе"
Также Politeka писала, что гигантские очереди выстроились в Одессе, полиция вышла на охоту: "людей просят закрывать..."