Теперь вы видели всё

В сети показали, как патрульные полицейские из Одессы скрутили свою коллегу и надели на нее наручники

Инцидент случился на прошлой неделе в одном из районов Одессы. Видео задержания обнародовали в местном телеграм-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть доскролльте страницу до конца)

Как рассказали очевидцы, соседи по коммуналке не пускали девушку-патрульную в квартиру. Она не стала с ними церемониться и попыталась проникнуть в жилище разбив окно, а затем взяла топор и вырубила двери. Соседи вызвали полицейских.

На видео патрульная говорит, что копы не имеют права задерживать её.

"Вы не имеете противозаконные действия исполнять, будучи сотрудником полиции", - отвечает один из правоохранителей.

"Патрульные задерживают патрульного за бытовуху с соседями, теперь вы видели все", - сообщает telegram-канал.

Надо сказать, что в пресс-службе полиции отказались комментировать инцидент.

Gepostet von Vlad Zinkovsky am Samstag, 3. Oktober 2020

До этого мы сообщали в Одессе компания молодых людей избила полицейского, а затем отобрала у него оружие.

Инцидент случился на территории одного из государственных одесских предприятий

По словам правоохранителей, двое парней и девушка пробрались в закрытую зону, а когда их встретил охранник-полицейский, который патрулировал территорию и попросил покинуть объект, начали вести себя агрессивно.

Коп сделал предупредительные выстрелы из пистолета и тогда группа молодых людей набросилась на него, сбила с ног и отобрала пистолет, мобильный телефон, а затем избила.

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