В сети показали, как патрульные полицейские из Одессы скрутили свою коллегу и надели на нее наручники
Инцидент случился на прошлой неделе в одном из районов Одессы. Видео задержания обнародовали в местном телеграм-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть доскролльте страницу до конца)
Как рассказали очевидцы, соседи по коммуналке не пускали девушку-патрульную в квартиру. Она не стала с ними церемониться и попыталась проникнуть в жилище разбив окно, а затем взяла топор и вырубила двери. Соседи вызвали полицейских.
На видео патрульная говорит, что копы не имеют права задерживать её.
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"Вы не имеете противозаконные действия исполнять, будучи сотрудником полиции", - отвечает один из правоохранителей.
"Патрульные задерживают патрульного за бытовуху с соседями, теперь вы видели все", - сообщает telegram-канал.
Надо сказать, что в пресс-службе полиции отказались комментировать инцидент.
До этого мы сообщали в Одессе компания молодых людей избила полицейского, а затем отобрала у него оружие.
Инцидент случился на территории одного из государственных одесских предприятий
По словам правоохранителей, двое парней и девушка пробрались в закрытую зону, а когда их встретил охранник-полицейский, который патрулировал территорию и попросил покинуть объект, начали вести себя агрессивно.
Коп сделал предупредительные выстрелы из пистолета и тогда группа молодых людей набросилась на него, сбила с ног и отобрала пистолет, мобильный телефон, а затем избила.
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