На минувших выходных в Одессе произошло два серьезных ДТП, в одном пострадал ребенок, во втором погиб глухонемой мужчина
Об этом сообщили местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, передает Politeka.net
Так, в воскресенье, 4 октября, на Николаевской дороге столкнулись две иномарки. По данным свидетелей, водитель Renault Scenic врезался на скорости с Audi Q7. В результате ДТП травмы получили 25-летняя женщина и 2-летний мальчик. Они находились в салоне Renault. Их госпитализировали в больницу.
Еще одна авария уже с трагическими последствиями случилась около 9 часов вечера на улице Паустовского напротив автозаправки WOG.
Неугомонная Асмус после развода с Харламовым ошеломила провокационным видом: "А без одежды краше"
Украинская Кардашьян в бикини взбудоражила опасной позой: "Если присмотреться, можно увидеть..."
Помолодевшая Пугачева и Галкин произвели фурор совместным выходом в свет: "Максим выглядит старше Аллы"
"Муж разбился, а жена потеряла ребенка": фатальное ДТП на трассе Киев-Одесса, фото
Как рассказали свидетели случившегося, автомобиль Toyota Rav4 пытался проскочить на красный и сбил мопед. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
«Этот парень был лишен слуха и голоса. Он работал в «Таврии» Суворовской в отделе овощей и фруктов», - рассказали очевидцы.
Ранее мы сообщали о том, что родственники ищут свидетелей трагического ДТП на трассе Киев-Одесса.
Авария случилась в субботу, 29 сентября, в промежутке между 5-6 утра в 100 километрах от Одессы, возле Ривьеры.
Грузовик без габаритов стоял на обочине, когда в него врезался Мерседес Спринтер. Водитель погиб на месте, а его беременная супруга после стресса потеряла ребенка
Напомним, что в Одессе произошло масштабное ДТП с пострадавшими, кадры аварии: "Хотел объехать"
А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесчину, людей занесло в кювет, фото
Также Politeka сообщала, что на Одесчине грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП