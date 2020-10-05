На минувших выходных в Одессе произошло два серьезных ДТП, в одном пострадал ребенок, во втором погиб глухонемой мужчина

Об этом сообщили местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, передает Politeka.net

Так, в воскресенье, 4 октября, на Николаевской дороге столкнулись две иномарки. По данным свидетелей, водитель Renault Scenic врезался на скорости с Audi Q7. В результате ДТП травмы получили 25-летняя женщина и 2-летний мальчик. Они находились в салоне Renault. Их госпитализировали в больницу.

Еще одна авария уже с трагическими последствиями случилась около 9 часов вечера на улице Паустовского напротив автозаправки WOG.

Как рассказали свидетели случившегося, автомобиль Toyota Rav4 пытался проскочить на красный и сбил мопед. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Этот парень был лишен слуха и голоса. Он работал в «Таврии» Суворовской в отделе овощей и фруктов», - рассказали очевидцы.

Ранее мы сообщали о том, что родственники ищут свидетелей трагического ДТП на трассе Киев-Одесса.

Авария случилась в субботу, 29 сентября, в промежутке между 5-6 утра в 100 километрах от Одессы, возле Ривьеры.

Грузовик без габаритов стоял на обочине, когда в него врезался Мерседес Спринтер. Водитель погиб на месте, а его беременная супруга после стресса потеряла ребенка

Напомним, что в Одессе произошло масштабное ДТП с пострадавшими, кадры аварии: "Хотел объехать"

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесчину, людей занесло в кювет, фото

Также Politeka сообщала, что на Одесчине грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП