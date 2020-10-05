В Одесской области количество зараженных китайским вирусом неуклонно растет
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на СНБО.
По состоянию на понедельник, 5 октября, на территории Одесской области зафиксировано 190 новых случаев заражения (сутками ранее было 160 заболевших, 2 октября – 280 больных, а 1 октября – 260).
Всего с начала эпидемии в регионе заразились 14729 человек, умерли 218, выздоровели 2555 пациентов.
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За последние сутки в Одесской области не зафиксировано детальных случаев, но также нет данных о выздоровевших.
На данный момент болеют вирусом 11 956 человек.
До этого мы сообщали, что в Украине практически ни одна область не готова к ослаблению карантина.
Такую информацию обнародовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Отметим, что все регионы оценивают по трем критериям: количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, загруженность койко-мест в больницах и охват граждан ПЦР-тестами.
Так, во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В частности, это касается и столицы Украины-Киева.
Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.
Как сообщала Politeka, Китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.