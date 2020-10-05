В Одесской области количество зараженных китайским вирусом неуклонно растет

Об этом передает Politeka.net , со ссылкой на СНБО.

По состоянию на понедельник, 5 октября, на территории Одесской области зафиксировано 190 новых случаев заражения (сутками ранее было 160 заболевших, 2 октября – 280 больных, а 1 октября – 260).

Всего с начала эпидемии в регионе заразились 14729 человек, умерли 218, выздоровели 2555 пациентов.

За последние сутки в Одесской области не зафиксировано детальных случаев, но также нет данных о выздоровевших.

На данный момент болеют вирусом 11 956 человек.

До этого мы сообщали, что в Украине практически ни одна область не готова к ослаблению карантина.

Такую информацию обнародовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что все регионы оценивают по трем критериям: количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, загруженность койко-мест в больницах и охват граждан ПЦР-тестами.

Так, во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В частности, это касается и столицы Украины-Киева.

Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, Китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.