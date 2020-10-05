Спасенный от суицида школьник из Килии Одесской области рассказал, что с подвигло его совершить такой страшный поступок – перерезать себе горло прямо на уроке

Об этом 15-летний Павел Косенко рассказал в интервью телеканалу « Украина », находясь на больничной койке.

По словам подростка, к самоубийству он готовился неделю и написал три предсмертные записки. В одной из них школьник признался, что его «достал предмет химия», а его преподаватель якобы систематически затравливал ученика.

«В девятом классе он сказал, что мне в десятый класс не нужно, что я слишком тупой для десятого класса. Говорил: «У тебя мозг, как у обезьяны. Только обезьяна не сможет понять химию»», — пожаловался Павел.

Сейчас парень уже жалеет о своем поступке и признается, что попытка суицида была глупостью.

«Надо было решить более разумно. Нужно было всем говорить об этом. То, что я сделал, это было глупо. Я после этого полюбил жизнь», — говорит он.

В тоже время мать мальчика рассказала, что уже не раз ходила к классной руководительнице с жалобами на учителя химии, однако это не помогало. Сам же преподаватель Виктор Кущев опровергает все обвинения подростка в травле.

«Такого не было. Спрашивайте у других. Я никогда детей не называю такими словами. Я могу в общем смысле сказать, что ты — плохой человек, что у тебя недостатки. Но оскорблять — никогда», — заявил педагог.

По его утверждениям, на уроке в тот злополучный день назвал фамилию Павла только один раз.

«Во время урока я объяснял, как надо пронумеровывать атомы. Случайно получилось, что я его первым назвал. Косенко вправе вот так делать, а Голиков — вот так, другой вариант показываю на доске», — рассказал учитель.

Свою вину он признаёт частично, так как, по его же словам, попросту не нашёл педагогического подхода к подростку. Теперь в ситуации должна будет разобраться специальная комиссия.

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