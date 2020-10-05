Стало известно о злостных деяниях вандалов в трамвае Одессы
Об этом сообщила местное издание «
Вечером в воскресенье, неизвестные хулиганы атаковали общественный транспорт. Они забросали камнями трамваи №7, проезжающие по улице Паустовского. В двух вагонах побили стекла. Поврежденные вагоны придется временно снять с маршрута, чтобы заменить разбитые стекла.
«Результат –выведенные из строя трамваи. Все это происходит в условиях максимального напряжения сил и средств – меры карантина ограничивают количество перевозимых пассажиров числом посадочных мест, и для того, чтобы вывезти максимальное количество пассажиров КП «ОГЭТ» выводит на линию практически всю исправную технику», — рассказали в пресс-службе.
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До этого мы сообщали о злостных деяниях вандалов в июле месяцу. Тогда трое подростков в вагоне маршрута №5 на Французском бульваре порезали сиденья в салоне и раскрасили элементы салона неизвестным веществом. Водитель вовремя заметил хулиганские действия, вызвал полицию и пытался блокировать злоумышленников, однако они убежали через форточку.
Еще один инцидент случился на улице Маловского. Неизвестные решили развлечься и начали бросать камни в вагон маршрута №18, который шел в депо. В результате хулиганы разбили лобовое стекло и ранили водителя трамвая.
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