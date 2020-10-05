На крупнейшем промтоварном рынке «Седьмой километр», который находится вблизи Одессы, женщина сорвалась с высоты
Кадры с места происшествия показал телелеграм-канал «Одесса INFO», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Как сообщили очевидцы, женщина по непонятным причинам сорвалась со второго ряда контейнеров и упала на землю. Это произошло в понедельник, 5 октября.
Свидетели случившегося говорят, что у нее сломан позвоночник.
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На видео видно, как пострадавшая лежит на земле, а вокруг не столпились люди. По всей вероятности, ждут приезда бригады скорой помощи.
Ранее мы сообщали, что на промрынке «7 километр» грабители отобрали у продавца товар и переехали автомобилем покупательницу.
По словам копов, двое неизвестных подъехали на «Жигулях» к продавцу, который на мотороллере вез к контейнеру мотоблок и детский велосипед, отобрали у него товар и скрылись.
Тем временем, потерпевший вызвал полицию, которая по горячим следам устроила погоню за грабителями. Скрываясь от преследования, злоумышленники наехали «Жигулями» на посетительницу промрынка.
В результате женщина получила травмы руки и бедра.
Полицейские рассказали, что им удалось заблокировать автомобиль воров и задержать водителя, при этом пассажиру удалось на ходу выскочить из машины и скрыться в толпе.
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