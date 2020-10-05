На крупнейшем промтоварном рынке «Седьмой километр», который находится вблизи Одессы, женщина сорвалась с высоты

Кадры с места происшествия показал телелеграм-канал «Одесса INFO», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Как сообщили очевидцы, женщина по непонятным причинам сорвалась со второго ряда контейнеров и упала на землю. Это произошло в понедельник, 5 октября.

Свидетели случившегося говорят, что у нее сломан позвоночник.

На видео видно, как пострадавшая лежит на земле, а вокруг не столпились люди. По всей вероятности, ждут приезда бригады скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что на промрынке «7 километр» грабители отобрали у продавца товар и переехали автомобилем покупательницу.

По словам копов, двое неизвестных подъехали на «Жигулях» к продавцу, который на мотороллере вез к контейнеру мотоблок и детский велосипед, отобрали у него товар и скрылись.

Тем временем, потерпевший вызвал полицию, которая по горячим следам устроила погоню за грабителями. Скрываясь от преследования, злоумышленники наехали «Жигулями» на посетительницу промрынка.

В результате женщина получила травмы руки и бедра.

Полицейские рассказали, что им удалось заблокировать автомобиль воров и задержать водителя, при этом пассажиру удалось на ходу выскочить из машины и скрыться в толпе.

ЧП на 7 километре Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 5. Oktober 2020

Напомним, что транспортный коллапс сковал Одессу, видео: "люди дерутся на входе"

Как сообщала Politeka, защищал место кулаками: в одесской маршрутке мужчина ударил беременную, видео драки

Также Politeka писала, что гигантские очереди выстроились в Одессе, полиция вышла на охоту: "людей просят закрывать..."