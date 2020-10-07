Мусор на это место приносят с 2014 года

В Одессе уже в течение шести лет лежит стихийная свалка бытовых отходов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Подслушано Одесса".

Так, местные сообщают, что с 2014 года по адресу 1-й травневый переулок образовалась массовая свалка бытовых и небытовых отходов.

"Это огромный участок, который заваливается разным мусором не только жителями близлежащих домов, но и привозится другими жителями Одессы. За столько лет эта свалка превратилась в вонючие горы гниющих отходов, по которым бегают крысы, собаки. Мусор подходит уже под окна соседних домов", - сообщают местные.

Также одесситы рассказывают, что до 2014 года у жителей был заключен договор на вывоз мусора и они регулярно оплачивали все и на улицах стояли контейнеры. Однако в 2014 году контейнеры исчезли, счета перестали приходить и образовалась стихийная свалка.

Местные отметили, что на данном участке должны снова появиться контейнеры, а они продолжают платить за вывоз мусора.

В комментариях к сообщению удивились, почему люди в течение шести лет оставляли мусор на улице, а теперь вдруг задумались об этой проблеме.

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