Похмурі хмари насунуться на Одесу і в місті поллє дощ
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
Якщо вірити прогнозам синоптиків, у середу, 7 жовтня, весь день в Одесі буде похмура погода. Ранковий дощ вдень ослабне і ще до настання вечора закінчиться.
Вітер обіцяють південно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме 16-18 °С, вдень 20-22 °С.
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По Одеській області також прогнозується дощова погода.
Вдень хмарно з проясненнями. Місцями дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 13-18 °С, вдень 20-25 °С.
На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.
Раніше ми вже повідомляли, що в Одесі через пориви вітру впала велика тополя прямо на парковку з автомобілями.
НП сталася рано вранці, 6 жовтня, у дворі будинку на вулиці Марсельська, 25.
За попередніми даними, розбито щонайменше шість автомобілів. В результаті події ніхто не постраждав.
Також ми повідомляли, що величезна гілка впала прямо на дитячий майданчик у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Малиновського, 45.
Як розповіли очевидці, в цей момент там грала дітвора, і тільки дивом ніхто з них не постраждав.
До цього синоптики попереджали, що в Одесі різко погіршитися погода, очікується шквальний вітер.
Метеорологи відзначали, що сильні пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду протягом усього дня, як в Одесі, так і на території області.
Нагадаємо, що негода повністю поглине Одесу: синоптики видали невтішний прогноз
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