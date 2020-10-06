Похмурі хмари насунуться на Одесу і в місті поллє дощ

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Якщо вірити прогнозам синоптиків, у середу, 7 жовтня, весь день в Одесі буде похмура погода. Ранковий дощ вдень ослабне і ще до настання вечора закінчиться.

Вітер обіцяють південно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме 16-18 °С, вдень 20-22 °С.

По Одеській області також прогнозується дощова погода.

Вдень хмарно з проясненнями. Місцями дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 13-18 °С, вдень 20-25 °С.

На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.

Раніше ми вже повідомляли, що в Одесі через пориви вітру впала велика тополя прямо на парковку з автомобілями.

НП сталася рано вранці, 6 жовтня, у дворі будинку на вулиці Марсельська, 25.

За попередніми даними, розбито щонайменше шість автомобілів. В результаті події ніхто не постраждав.

Також ми повідомляли, що величезна гілка впала прямо на дитячий майданчик у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Малиновського, 45.

Як розповіли очевидці, в цей момент там грала дітвора, і тільки дивом ніхто з них не постраждав.

До цього синоптики попереджали, що в Одесі різко погіршитися погода, очікується шквальний вітер.

Метеорологи відзначали, що сильні пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду протягом усього дня, як в Одесі, так і на території області.

Нагадаємо, що негода повністю поглине Одесу: синоптики видали невтішний прогноз

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