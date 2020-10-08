Центр Одессы сковали пробки и перестали ходить некоторые маршруты троллейбусов

Всему виной дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили местные СМИ , авария случилась в четверг, 8 октября, на Малой Арнаутской, не доезжая до Екатерининской. Там столкнулся внедорожник «Тойота» с легковым автомобилем «Фольксваген».

Из-за ДТП образовалась внушительная пробка, а также не ходят троллейбусы по маршрутам №№3, 8, 14. На место вызвали патрульную полицию.

До этого мы сообщали, одесситы устроили митинг с требованием установить на дороге светофор.

Так, жители жилого комплекса "34 жемчужина" вышли на улицу с плакатами и требовали установить светофор на улице Бассейная/Водопроводная.

"Сегодня вечером жители 34 жемчужины вышли с требованием установить светофор на улице Бассейная/Водопроводная", - говорится в сообщении.

На плакатах написаны призывы установить светофор, чтобы обезопасить район от ДТП.

"ДТП прекратите - светофор установите!",- говорится на одном из плакатов.

В комментариях люди пишут, что застройщик продал одесситам квартиры в ЖК "34 жемчужина", однако не позаботился о светофоре, и люди в этой местности вынуждены перебегать дорогу.

Напомним, что в Одессе произошло масштабное ДТП с пострадавшими, кадры аварии: "хотел объехать".

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.